Подготовка трассы для Югорского марафона идет полным ходом

СЕГОДНЯ 13:15 2019-02-26T13:15:27+03:00

Круг не претерпел изменений, но зона старта будет немного расширена

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Югорский лыжный марафона пройдет в Ханты-Мансийске 6 апреля 2019 года. Трасса для его проведения готовится в штатном режиме.

Как сообщили в «ЮграМегаСпорт», традиционно участники Югорского лыжного марафона смогут попробовать свои силы на дистанциях 50, 25 и 5 км по уже хорошо знакомой местности. Круг не претерпел изменений, но зона старта будет немного расширена, чтобы вместить как можно больше желающих. Ожидается, что в этом году количество участников Югорского лыжного марафона станет рекордным.

Снежная подушка для будущей трассы уже подготовлена, хотя имеются проблемные места, где часть снега выдувается ветром, но пока трасса находится под пристальным контролем специалистов «ЮграМегаСпорт», опасений за ее готовность нет.

Сейчас на трассе ежедневно работает снегоуплотнительная техника, трижды проходя по кругу в 25 км. В среднем на один круг ратрак затрачивает четыре часа. Совсем скоро трасса Югорского лыжного марафона будет доступна для катания местных жителей.

Напомним, в октябре 2018 года Международной федерацией лыжного спорта (FIS) было принято решение, что VII Югорский лыжный марафон вновь станет финалом престижной марафонской серии FIS Worldloppet Cup и соберет сильнейших лыжников-марафонцев планеты.

ИСТОЧНИК KP.RU