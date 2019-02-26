Три года тюрьмы «светит» югорчанину за гостеприимство
Распоряжаться своей жилплощадью как ему хочется, у жителя города Советский не получилось. Мужчине грозит срок за фиктивную регистрацию иностранца.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина был выявлен во время проверки.
54-летний местный житель за вознаграждение постановил на учет иностранца в собственном жилье, без намерения предоставить последнему его для проживания.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU