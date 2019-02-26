Три года тюрьмы «светит» югорчанину за гостеприимство

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-26T11:59:01+03:00

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Распоряжаться своей жилплощадью как ему хочется, у жителя города Советский не получилось. Мужчине грозит срок за фиктивную регистрацию иностранца.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, факт фиктивной постановки на учет иностранного гражданина был выявлен во время проверки.

54-летний местный житель за вознаграждение постановил на учет иностранца в собственном жилье, без намерения предоставить последнему его для проживания.

В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU