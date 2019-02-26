2019-02-26T11:50:05+03:00
Общество

В Ханты-Мансийском районе инспекторы задержали пять «чёрных» лесорубов

Они готовили дрова для себя
Алена Кульмухаметова
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В Ханты-Мансийском районе инспекторы задержали пять «чёрных» лесорубов. Фото с сайта Природнадзора ЮгрыВ Ханты-Мансийском районе инспекторы задержали пять «чёрных» лесорубов. Фото с сайта Природнадзора Югры
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Заготовка дров местными жителями завершилась печально для пяти лесорубов. Мужчины могут стать уголовниками

Незаконную рубку обнаружили инспекторыХанты-Мансийского управления совместно с полицейскими во время рейда в лесах на территории Троицкого урочища Кедровского участкового лесничества ТО – Самаровское лесничество возле посёлка Кирпичный.

На месте рубки обнаружена бригада лесорубов, состоящая из пяти местных жителей. Разрешительные документы на заготовку древесины у мужчин отсутствовали. Вырубка деревьев проходила для заготовки дров и продажи их местному населению.

В результате неправомерных действий «черных лесорубов» ранее было вырублено 80 деревьев породы береза, ель и кедр общим объемом 83 м3. Ущерб, причиненный лесному фонду, составил 690 тысяч рублей.

Материалы ущерба переданы в правоохранительные органы для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Помимо уголовного наказания, Природнадзором Югры будут предъявлены исковые требования о возмещении вреда, причиненного лесному фонду. Кроме того, у злоумышленников изъято 3 бензопилы и грузовой автомобиль «УРАЛ» в качестве вещественных доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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