В Нижневартовске с наркотиками задержан мужчина

СЕГОДНЯ 11:40 2019-02-26T11:40:57+03:00

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Полимерный пакетик с синтетическим наркотиком обнаружили полицейские у 37-летнего жителя Нижневартовска.

Как сообщила УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, накануне сотрудники полиции Нижневартовска во время рейда задержали вартовчанина с наркотиками.

Результаты химического исследования показали, что «синтетика» является наркотическим средством, содержащим альфа-пирролидиновалерофенон –производное N-метилэфедрона, общей массой 0,293 грамма.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Мужчине за наркотики грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU