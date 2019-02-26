В Нижневартовске с наркотиками задержан мужчина
Полимерный пакетик с синтетическим наркотиком обнаружили полицейские у 37-летнего жителя Нижневартовска.
Как сообщила УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре, накануне сотрудники полиции Нижневартовска во время рейда задержали вартовчанина с наркотиками.
Результаты химического исследования показали, что «синтетика» является наркотическим средством, содержащим альфа-пирролидиновалерофенон –производное N-метилэфедрона, общей массой 0,293 грамма.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Мужчине за наркотики грозит реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU