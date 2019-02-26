В школах Нижневартовска объявлен карантин

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-26T10:36:43+03:00

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С 26 февраля в школах Нижневартовска приостановлен образовательный процесс в очной форме. Занятия организуют дистанционно: на сайтах школ будут размещаться задания для самостоятельного изучения.

По данным медиков, за минувшую неделю в Нижневартовске было зарегистрировано 3958 случаев заболевания ОРВИ (3005 – среди детей до 17 лет, 953 – среди взрослых) и шесть случаев заболевания гриппом (три – среди детей, три – среди взрослых). Таким образом, рост заболевших, по сравнению с предыдущей неделей, зафиксирован на 25%.

На заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии города принято решение ввести ограничительные мероприятия.

Кроме того, на этот же период приостановят занятия в спортивных секциях в закрытых помещениях и в учреждениях дополнительного образования. Данная мера принята в целях предотвращения дальнейшего распространения заболеваний.

Вартовчанам в эпидсезон рекомендуется не посещать общественные места с массовым пребыванием людей.

Добавим, в Нижневартовске до 10 марта проводится консультирование граждан по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ.

ИСТОЧНИК KP.RU