2019-02-26T10:14:58+03:00
Происшествия

В ХМАО задержан убийца предпринимателя из Ванзевата. Им оказался «раб»

Мужчину задержали в тот же день
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В ХМАО задержан убийца предпринимателя из Ванзевата. Им оказался «раб». Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреВ ХМАО задержан убийца предпринимателя из Ванзевата. Им оказался «раб». Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Следователи Берёзовского района раскрыли убийство жестокого предпринимателя из посёлка Ванзеват Белоярского района. Выяснилось, что выстрелил в 61-летнего бизнесмена его работник.

Напомним, 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная в пос.елке Ванзеват Белоярского района был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота.

Сотрудники полиции и Росгвардии вышли на поиски преступника. Им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключение под стражу» - говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в убийстве предпринимателя подозревают его работников. Жители посёлка сообщали, что работники были в положении рабов у местного бизнесмена: у них отнимались документы, их морили голодом, избивали и угрожали. Причиной убийства могла послужить жестокость бизнесмена.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «В Югре убили бизнесмена, который жестоко обращался со своими «рабами»

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре растёт заболеваемость гриппом и ОРВИ
За временную прописку иностранца поплатился житель Югры
Новые инструменты получили музыкальные школы в Нижневартовске
В «точке роста» примут участие 500 жителей Югры
В Нягани за незаконную торговлю красной икрой торговцы заплатили штраф
Подготовка трассы для Югорского марафона идет полным ходом
Три года тюрьмы «светит» югорчанину за гостеприимство
В Ханты-Мансийском районе инспекторы задержали пять «чёрных» лесорубов
В Нижневартовске с наркотиками задержан мужчина
В школах Нижневартовска объявлен карантин
В Лангепасе уголовника за непристойное поведение взяли под стражу
На месторождении в Сургутском районе раскрыта кража
В самолёте рейсом «Махачкала – Сургут» получила травмы 5-месячная девочка
Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков
В Урае коммунальщики заплатят 100 тысяч рублей мальчику за падение на него дерева
В Югре сегодня стартует Чемпионат мира по бильярду
Тысяча жителей Ханты-Мансийска присоединились к акции «Я служил»
Жителю Когалыма грозит 20 лет тюрьмы за 17 граммов наркотика
Массовое ДТП произошло на перекрёстке улиц Профсоюзов – Пушкина в Сургуте
В Югре угнали «Порше» «Киа» и «Хонду»
В Урае уголовница избила мужчину и отняла у него деньги
Погода в Югре 26 февраля: тепло и небольшой снег