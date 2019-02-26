СЕГОДНЯ 10:14 2019-02-26T10:14:58+03:00

В ХМАО задержан убийца предпринимателя из Ванзевата. Им оказался «раб». Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Мужчину задержали в тот же день

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Следователи Берёзовского района раскрыли убийство жестокого предпринимателя из посёлка Ванзеват Белоярского района. Выяснилось, что выстрелил в 61-летнего бизнесмена его работник.

Напомним, 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная в пос.елке Ванзеват Белоярского района был обнаружен труп 61-летнего мужчины с огнестрельным ранением живота.

Сотрудники полиции и Росгвардии вышли на поиски преступника. Им оказался 35-летний житель Белоярского района, работавший на принадлежащей убитому мужчине производственной базе.

«В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств преступления, решается вопрос об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключение под стражу» - говорится в сообщении следственного комитета.

Напомним, ранее сообщалось, что в убийстве предпринимателя подозревают его работников. Жители посёлка сообщали, что работники были в положении рабов у местного бизнесмена: у них отнимались документы, их морили голодом, избивали и угрожали. Причиной убийства могла послужить жестокость бизнесмена.

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ИСТОЧНИК KP.RU