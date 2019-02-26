2019-02-26T10:03:06+03:00
Происшествия

В Лангепасе уголовника за непристойное поведение взяли под стражу

Мужчине заменили административный надзор на реальное лишение свободы
Алена Кульмухаметова
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Нарушал общественный порядок, появлялся нетрезвым в общественных местах осужденный на условный срок житель Югры. За неповиновение правоохранителям мужчину отправили в колонию.

Как сообщили в прокуратуре Югры, житель Лангепаса признан виновным в неоднократном несоблюдении установленных судом административных ограничений, сопряженное с совершением лицом, в отношении которого установлен административный надзор, административного правонарушения, посягающего на общественный порядок и общественную безопасность.

Ранее осужденный за аналогичное преступление мужчина, уведомленный о наложении на него административного надзора, нарушил возложенные на него судом ограничения, за что неоднократно привлекался к административной ответственности. Кроме того, находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил наказание в виде 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Жалоба адвоката осужденного оставлена апелляционной инстанцией без удовлетворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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