На месторождении в Сургутском районе раскрыта кража

СЕГОДНЯ 09:51 2019-02-26T09:51:52+03:00

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Катался на снегоходе, заметил кабель и решился на кражу житель Сургутского района. Остаться незамеченным ему не удалось.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, в начале февраля текущего года в дежурную часть ОМВД России по Сургутскому району с заявлением о краже с месторождения обратился сотрудник одного из охранных предприятий. Мужчина пояснил, что неизвестный похитил 150 метров кабеля. Сумма ущерба составила 5 тысяч рублей.

Преступника нашли по горячим следам. Выяснилось, что 32-летний мужчина во время прогулки на снегоходе увидел кабель, после чего решил похитить его. Транспортировав имущество, для удобства он решил обрезать его, однако услышав посторонние звуки, испугался и бросил кабель.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине может грозить до трех двух лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU