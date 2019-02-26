СЕГОДНЯ 09:18 2019-02-26T10:04:57+03:00

В самолёте рейсом «Махачкала – Сургут» получила травмы 5-месячная девочка. Фото с сайта СУ СК на транспорте УрФО

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Сегодня, 26 февраля, во время выполнения рейса «Махачкала – Сургут» получила травмы пятимесячная девочка. Малышка была госпитализирован в местную больницу.

Как сообщили в следственном управлении следственного комитета на транспорте УрФО, по факту получения травм младенцем на рейсе «Махачкала – Сургут» проводится доследственная проверка.

На месте происшествия работают следователи Уральского следственного управления на транспорте СК России, устанавливаются обстоятельств случившегося, проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы произошедшего.

По данным очевидцев, мать на трапе самолёта попросила помощи у бортпроводника. Она передала малышку, а сама взяла багаж. Бортпроводник не удержал и уронил ребёнка. Младенец получил перелом носа.

ИСТОЧНИК KP.RU