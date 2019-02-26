Сбербанк начал дистанционное онлайн-обслуживание ипотечных заемщиков

СЕГОДНЯ 09:12 2019-02-26T09:12:44+03:00

В течение 10 минут запрошенные документы направляются клиентам по электронной почте — теперь ехать в банк за ними не нужно

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Сбербанк продолжает развитие функционала портала «ДомКлик», который помогает клиентам решать любые вопросы, связанные с приобретением жилья, — от выбора объекта недвижимости до его регистрации. Теперь в маркетплейсе недвижимости начала работу дистанционная поддержка клиентов после оформления ипотеки. Ранее заемщики могли получить консультации и справки только в отделениях банка.

В личном кабинете «ДомКлик» у клиентов появилась возможность получить консультацию профильного специалиста в чате или по телефону, оформить или продлить страховой полис, заказать справку (например, об использовании материнского капитала), находясь в любой точке мира. В течение 10 минут клиенты получают необходимые документы по электронной почте, не тратя время на визит в банк.

Личный кабинет позволяет отслеживать, на каком этапе находятся государственная регистрация сделки и перевод денег продавцу. Здесь же можно скачать зарегистрированные документы, подтверждающие право собственности.

Пользоваться личным кабинетом уже сегодня может около 1,3 млн ипотечных заемщиков Сбербанка, подписавших кредитный договор после 1 января 2017 года.

Николай Васев, директор дивизиона «ДомКлик»:

- Дистанционная поддержка и безбумажное обслуживание экономят время наших клиентов и предоставляются бесплатно. Постоянно совершенствуя ДомКлик , мы создаем маркетплейс недвижимости полного цикла, который переводит все процессы в цифровой вид, делая их быстрее, удобнее и надежнее для наших партнеров и клиентов.

ИСТОЧНИК KP.RU