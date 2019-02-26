В Урае коммунальщики заплатят 100 тысяч рублей мальчику за падение на него дерева

СЕГОДНЯ 09:00 2019-02-26T09:00:14+03:00

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Летняя гроза в июне прошлого года с сильным ураганным ветром валила деревья, срывала крыши и сносила рекламные щиты. В результате буйства стихии пострадал подросток – на него упало дерево. Виноватых нашли среди коммунальщиков.

Накануне Урайский городской суд рассмотрел исковое заявление прокурора Урая, предъявленное в интересах несовершеннолетнего ребенка, о взыскании компенсации морального вреда.

В июне 2018 года подросток получил травмы в результате падения на него дерева. Причиной происшествия послужило неисполнение управления жилищно-коммунального хозяйства города Урая обязанности по оценке состояния озелененных территорий, предусмотренной городскими Правилами благоустройства.

Суд взыскал в его пользу компенсацию морального вреда в сумме 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU