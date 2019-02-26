Тысяча жителей Ханты-Мансийска присоединились к акции «Я служил»

СЕГОДНЯ 08:41 2019-02-26T08:41:55+03:00

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Около тысячи хантымансийцев и гостей окружной столицы Югры приняли участие в патриотической акции «#ЯСлужил!», посвященной Дню защитника Отчества.

За три дня её проведения с 21 по 23 февраля на географической карте мира было размещено 670 флажков разных цветов, окрашенных по десятилетиям, начиная с 1940 года по сегодняшний день.

География обширна, наибольшим количеством флажков отмечены города: Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург и Грозный из стран ближнего зарубежья: Казахстан, Украина, страны северного Кавказа и др. Также хантымансийцы отдавали свой воинский долг в Афганистане, Венгрии, Германии, Узбекистане, Японии, Китае, КНДР, Кубе, Монголии, Польше, Сирии, Сомали, Словакии, Киргизии, Сербии и в других станах мира.

Напомним, в эти дни каждый, кто выполнял свой воинский долг смог поучаствовать в акции и оставить след на огромной географической карте мира, поместив флажок нужного цвета в месте прохождения своей армейской службы.

Также в ходе акции можно было сделать памятные фотографии с хештегом #ЯСлужил.

ИСТОЧНИК KP.RU