Жителю Когалыма грозит 20 лет тюрьмы за 17 граммов наркотика

СЕГОДНЯ 08:32 2019-02-26T08:32:58+03:00

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За покупку, хранение и попытку продать наркозависимым когалымчанам «синтетику» югорчанину грозит длительный срок.

Прокуратура Когалыма накануне утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении безработного, ранее судимого, 29-летнего местного жителя. Он обвиняется в незаконном сбыте наркотиков в составе банды и покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере через сеть Интернет.

В октябре 2018 года когалымчанин купил у неизвестного синтетический наркотик, который расфасовал для последующей реализации и сбыл жителю города. Довести преступный умысел по сбыту наркотиков по оставшимся закладкам до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции. Из незаконного оборота изъято 17 грамм наркотических средств.

Обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

За совершенные деяния ему грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU