Массовое ДТП произошло на перекрёстке улиц Профсоюзов – Пушкина в Сургуте
Авария с участием трёх автомобилей произошла накануне утром на перекрестке улиц Профсоюзов – Пушкина в городе Сургут.
По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель за рулём «Лада Гранта» выехал на «красный» и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара «Ладу Ларгус» отбросило на автомобиль «Лексус».
В результате ДТП водители всех автомобилей, а также пассажир «Лады Ларгус», получили травмы.
За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.
Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.
ИСТОЧНИК KP.RU