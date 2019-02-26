Массовое ДТП произошло на перекрёстке улиц Профсоюзов – Пушкина в Сургуте

СЕГОДНЯ 07:58 2019-02-26T07:58:21+03:00

В результате ДТП водители всех автомобилей, а также пассажир «Лады Ларгус», получили травмы. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югре

Пострадали три водителя и пассажир

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Авария с участием трёх автомобилей произошла накануне утром на перекрестке улиц Профсоюзов – Пушкина в городе Сургут.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, водитель за рулём «Лада Гранта» выехал на «красный» и допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус». От удара «Ладу Ларгус» отбросило на автомобиль «Лексус».

В результате ДТП водители всех автомобилей, а также пассажир «Лады Ларгус», получили травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий, в которых 11 человек получили травмы, в том числе 1 несовершеннолетний.

Задержано 7 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 5 – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 28 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU