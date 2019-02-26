СЕГОДНЯ 07:45 2019-02-26T07:45:57+03:00

В Югре угнали «Порше» «Киа» и «Хонду». Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

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Владельцы трёх из пяти угнанных автомобилей за прошлую неделю проживают в Нижневартовске.

Как сообщает Госавтоинпекция ХМАО-Югры, кроме Нижневартовска, по одному угону зарегистрировано в Сургуте и Югорске.

Преступники выбирали марки «ВАЗ», «Порше», «КИА» и «Хонда».

Угоны были совершены с дворовой территории, автомойки и магазина.

Отметим, что госавтоинспекторами Югры за неделю раскрыто 26 преступлений, в том числе два угона автомобилей.

Сотрудниками ГИБДД территориальных органов МВД России раскрыто 26 преступлений, по которым возбуждены уголовные дела: угон – 2, незаконная рубка лесных насаждений – 1, применение насилия в отношении представителя власти – 1, наркотики – 4, подделка документов – 3, дача взятки – 1, кража – 1 и управление автомобилем в состоянии опьянения, будучи лишенным – 13.

ИСТОЧНИК KP.RU