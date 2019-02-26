В Урае уголовница избила мужчину и отняла у него деньги

СЕГОДНЯ 07:34 2019-02-26T07:34:00+03:00

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Жительницу Урая стражи порядка задержали по горячим следам после нападения на мужчину. Выяснилось, что дама хорошо знакома полицейским.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, 39-летняя женщина задержана за грабёж. Известно, что подозреваемая избила мужчину и отняла у него 8500 рублей. Ранее нарушительница привлекалась к уголовной ответственности за кражу и разбой. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 47 преступлений, раскрыто 31, из них: один факт мошенничества, 2 случая грабежа, 3 угона, 5 краж и 2 преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU