Погода в Югре 26 февраля: тепло и небольшой снег

СЕГОДНЯ 07:10 2019-02-26T07:10:37+03:00

В Югре сегодня тепло и ветрено Фото: Татьяна Коркина

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Во вторник 26 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой, днем в северных районах умеренный снег, при усилении ветра слабая метель. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду с порывами до 7 - 12 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -2,-7 градусов, местами -8,-13 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Временами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду, днем с усилением до 7 - 12 метров в секунду. Температура днём составит -5,-7 градусов.

В Сургуте облачно и небольшой снег. Ветер южный, юго-восточный 4-12 метров в секунду. Температура воздуха: -8, -9 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность и небольшой снег. Ветер южный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха: -13, -11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU