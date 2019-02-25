В Нефтеюганске массово проверяют мигрантов
Проверки мигрантов идут по всей территории Югры. Ранее рейды прошли в семи муниципалитетах.
Накануне сотрудники полиции Нефтеюганска проверили 90 объектов жилого сектора, торговых точек, мест проживания гостиничного типа, автовокзалов, рынков.
В ходе мероприятия были выявлены иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства.
По решению суда 11 иностранцев привлечены к административной ответственности и в отношении одного иностранного гражданина судом принято решение о его выдворении за пределы РФ. За незаконное использование нелегальной рабочей силы в отношении двоих работодателей также составлены административные материалы.
ИСТОЧНИК KP.RU