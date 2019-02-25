2019-02-25T15:44:37+03:00
Общество

В Нефтеюганске массово проверяют мигрантов

Одного мужчину выдворяют за пределы России
Алена Кульмухаметова
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Проверки мигрантов идут по всей территории Югры. Ранее рейды прошли в семи муниципалитетах.

Накануне сотрудники полиции Нефтеюганска проверили 90 объектов жилого сектора, торговых точек, мест проживания гостиничного типа, автовокзалов, рынков.

В ходе мероприятия были выявлены иностранные граждане, находящиеся в России с нарушением миграционного законодательства.

По решению суда 11 иностранцев привлечены к административной ответственности и в отношении одного иностранного гражданина судом принято решение о его выдворении за пределы РФ. За незаконное использование нелегальной рабочей силы в отношении двоих работодателей также составлены административные материалы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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