2019-02-25T15:34:40+03:00
Общество

В Нижневартовске состоится акция «Кино для всех»

Она пройдёт в Центральной городской библиотеке имени Анисимковой
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске состоится акция «Кино для всех». Фото с сайта администрации города НижневартовскВ Нижневартовске состоится акция «Кино для всех». Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Окружная социальная акция «Кино для всех» состоится 1 марта в Центральной библиотеке.

Для гостей библиотеки будет показана французско-бельгийская мелодрама- комедия «Попробуй подкати» (16+).

Киноакция «Кино для всех» является специальным проектом XVII Международного фестиваля кинематографических дебютов «Дух огня». В ее рамках планируются показы лучших отечественных и зарубежных художественных фильмов, посвященных адаптации в окружающем мире людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, их силе духа и воле к победе. Запланирован также ретроспективный показ советских исторических кинолент.

Добавим, акция «Кино для всех» организована учреждением «Югорский кинопрокат» под патронажем Департамента культуры ХМАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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