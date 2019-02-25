2019-02-25T15:22:14+03:00
Общество

В труднодоступных населенных пунктах Югры продолжает работу передвижная поликлиника

Врачебные бригады приезжают почти на дом
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Врачебные бригады Центра профессиональной патологии уже обследовали жителей Кондинского, Березовского районов, приняли пациентов в селе Кышик Ханты-Мансийского района.

За время работы выездной поликлиники к медицинским специалистам обратилось 1 806 человек.

Жители малонаселенных пунктов автономного округа считают работу передвижных комплексов крайне необходимой.

-Чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в Ханты-Мансийск, а это далеко. А тут приехала медицинская бригада, всех проверила, осмотрели. Хорошо, – рассказала жительница села Кышик Ханты-Мансийского района Марина Богданова.

Сельчане могут сделать рентгеновские снимки, вылечить зубы, получить анализы комплексных лабораторных исследований, провести онкоскрининг и многое другое.

Передвижные медицинские комплексы работают в плановом режиме, в настоящий момент «поликлиника на колесах» отправляется в Нижневартовский район, где в течение месяца медики побывают в 6 поселениях.

До конца зимней навигации, которая продлится до 19 марта, специализированные мобильные комплексы побывают в Зайцевой речке, Ларьяке, Угуте и других населенных пунктах автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Нефтеюганске массово проверяют мигрантов
В Нижневартовске состоится акция «Кино для всех»
В Югре полиция предлагает 200 тысяч рублей за помощь в поимке опасного преступника
В Югре предложили единый тариф для предпринимателей из отдалённых территорий округа
Югорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору
В Югре уголовницу-наркоманку судят по двум статьям за организацию притона
В Нижневартовске родители старшеклассников напишут демонстрационный экзамен
В Ханты-Мансийске задержали воровку из больницы
В скором будущем вода из под крана жителей Нижневартовска будет без хлора
Новая возлюбленная воспользовалась сном вартовчанина и стала богаче на 150 тысяч рублей
В Нижневартовске волонтёры помогают пристроить бездомных питомцев
В Югре начата регистрация на международный бизнес-форум
В Югорске суд конфисковал все деньги несостоявшегося владельца игрового клуба
За минувшие выходные в Югре в 13 ДТП пострадали 19 человек
В ХМАО в выходные был убит предприниматель
Злостного угонщика задержали в Кондинском районе полицейские
Вартовчане за год выпивают 18 миллиардов литровых бутылок воды
Погода в Югре 25 февраля: - 8 градусов и облачно
В Сургуте сегодня эвакуировали посетителей ТЦ «Вершина»