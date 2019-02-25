В труднодоступных населенных пунктах Югры продолжает работу передвижная поликлиника

СЕГОДНЯ 15:22 2019-02-25T15:22:14+03:00

Врачебные бригады приезжают почти на дом

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Врачебные бригады Центра профессиональной патологии уже обследовали жителей Кондинского, Березовского районов, приняли пациентов в селе Кышик Ханты-Мансийского района.

За время работы выездной поликлиники к медицинским специалистам обратилось 1 806 человек.

Жители малонаселенных пунктов автономного округа считают работу передвижных комплексов крайне необходимой.

-Чтобы попасть к узким специалистам, надо ехать в Ханты-Мансийск, а это далеко. А тут приехала медицинская бригада, всех проверила, осмотрели. Хорошо, – рассказала жительница села Кышик Ханты-Мансийского района Марина Богданова.

Сельчане могут сделать рентгеновские снимки, вылечить зубы, получить анализы комплексных лабораторных исследований, провести онкоскрининг и многое другое.

Передвижные медицинские комплексы работают в плановом режиме, в настоящий момент «поликлиника на колесах» отправляется в Нижневартовский район, где в течение месяца медики побывают в 6 поселениях.

До конца зимней навигации, которая продлится до 19 марта, специализированные мобильные комплексы побывают в Зайцевой речке, Ларьяке, Угуте и других населенных пунктах автономного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU