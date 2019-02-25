В Югре полиция предлагает 200 тысяч рублей за помощь в поимке опасного преступника
Жителя Югры – 41-летнего Алексея Викторовича Злобина за особо тяжкое преступление в отношении подростка разыскивает полиция Башкирии.
По данным УМВД по ХМАО-Югре, за информацию, которая поможет раскрыть преступление, назначена выплата в сумме 200 тысяч рублей.
Преступление он совершил в декабре 2017 года в отношении несовершеннолетней жительницы города Октябрьский Республики Башкортостан.
Полиция обращается к югорчанам с просьбой о содействии в розыске данного мужчины.
Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: 8(3472)79-33-85, 8(3472)79-33-87, 102 или в ближайший отдел полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU