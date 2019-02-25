2019-02-25T15:01:47+03:00
Общество

В Югре полиция предлагает 200 тысяч рублей за помощь в поимке опасного преступника

Он совершил преступление в республике Башкортостан
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
За информацию о нахождении мужчины платят 200 тысяч рублейЗа информацию о нахождении мужчины платят 200 тысяч рублей
Изменить размер текста:

Жителя Югры – 41-летнего Алексея Викторовича Злобина за особо тяжкое преступление в отношении подростка разыскивает полиция Башкирии.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, за информацию, которая поможет раскрыть преступление, назначена выплата в сумме 200 тысяч рублей.

Преступление он совершил в декабре 2017 года в отношении несовершеннолетней жительницы города Октябрьский Республики Башкортостан.

Полиция обращается к югорчанам с просьбой о содействии в розыске данного мужчины.

Если вы располагаете информацией о местонахождении данного гражданина просьба сообщить по телефонам: 8(3472)79-33-85, 8(3472)79-33-87, 102 или в ближайший отдел полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Югре предложили единый тариф для предпринимателей из отдалённых территорий округа
Югорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору
В Югре уголовницу-наркоманку судят по двум статьям за организацию притона
В Нижневартовске родители старшеклассников напишут демонстрационный экзамен
В Ханты-Мансийске задержали воровку из больницы
В скором будущем вода из под крана жителей Нижневартовска будет без хлора
Новая возлюбленная воспользовалась сном вартовчанина и стала богаче на 150 тысяч рублей
В Нижневартовске волонтёры помогают пристроить бездомных питомцев
В Югре начата регистрация на международный бизнес-форум
В Югорске суд конфисковал все деньги несостоявшегося владельца игрового клуба
За минувшие выходные в Югре в 13 ДТП пострадали 19 человек
В ХМАО в выходные был убит предприниматель
Злостного угонщика задержали в Кондинском районе полицейские
Вартовчане за год выпивают 18 миллиардов литровых бутылок воды
Погода в Югре 25 февраля: - 8 градусов и облачно
В Сургуте сегодня эвакуировали посетителей ТЦ «Вершина»