В Югре предложили единый тариф для предпринимателей из отдалённых территорий округа

СЕГОДНЯ 14:41 2019-02-25T14:41:31+03:00

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в первом профессиональном диалоге отрасли управления отходами, который состоялся в Москве под руководством министра природных ресурсов и экологии России Дмитрия Кобылкина.

Наталья Комарова подчеркнула, что в Югре серьезное внимание уделяется вопросам управления отходами, охраны окружающей среды, так как регион имеет большие запасы пресной воды, леса.

- С другой стороны, основная отрасль экономики автономного округа – недропользование, транспортировка нефти и газа, – сказала губернатор. – Поэтому мы поддерживаем данный тренд на построение отрасли экономики в части обращения с отходами.

Также глава региона предложила дифференцировать единый тариф регионального оператора для юридических лиц, осуществляющих деятельность на удаленных территориях вне границ поселений.

В ходе мероприятия губернатор напомнила, что Югра – первый в России регион, разместивший «зеленые» облигации при создании межмуниципальных полигонов по обращению с ТКО на сумму 1,1 миллиарда рублей.

На территории автономного округа запланировано к реализации еще как минимум четыре проекта по строительству подобных полигонов.

ИСТОЧНИК KP.RU