Югорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору
Инспектор ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей и сообщил в полицию о нарушителе. Мужчину задержали и завели уголовное дело.
Накануне Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.
Как стало известно, находясь в патрульном автомобиле, югорчанин намеревался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, выразившемся в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.
Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU