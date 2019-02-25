2019-02-25T14:25:28+03:00
Происшествия

Югорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору

Мужчина сбежал с места ДТП
Алена Кульмухаметова
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Югорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-ЮгрыЮгорчанин получил штраф в 200 тысяч рублей за попытку дать взятку инспектору. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры
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Инспектор ДПС отказался от взятки в 20 тысяч рублей и сообщил в полицию о нарушителе. Мужчину задержали и завели уголовное дело.

Накануне Советский районный суд вынес обвинительный приговор в отношении 55-летнего местного жителя. Он признан виновным в покушении на дачу взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий.

Как стало известно, находясь в патрульном автомобиле, югорчанин намеревался дать взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику полиции за непривлечение его к административной ответственности за нарушение в сфере безопасности дорожного движения, выразившемся в оставлении места дорожно-транспортного происшествия.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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