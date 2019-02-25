2019-02-25T14:00:19+03:00
Происшествия

В Югре уголовницу-наркоманку судят по двум статьям за организацию притона

Женщина проживает в квартире на правах социального найма
Алена Кульмухаметова
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«Нехорошая» квартира долгое время вызывала опасения у соседей одного из домов в городе Советский ХМАО. В жилье «от государства» уголовница организовала наркопритон.

Полицейскими Советского района установлено, что 41-летняя жительница города Советский, являясь наркозависимой, решила предоставлять помещение квартиры, в которой она проживает на правах социального найма для изготовления и потребления запрещенных веществ, сообщает УМВД по хМАО-Югре.

Женщина предложила своим знакомым место для совместного потребления наркотиков, взимая с них плату в виде дозы.

В квартире были обнаружены и изъяты предметы и вещества, свидетельствующие об изготовлении и потреблении наркотиков.

В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4-х до 5 лет.

Фигурантка дела неоднократно судима за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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