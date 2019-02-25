В Югре уголовницу-наркоманку судят по двум статьям за организацию притона
«Нехорошая» квартира долгое время вызывала опасения у соседей одного из домов в городе Советский ХМАО. В жилье «от государства» уголовница организовала наркопритон.
Полицейскими Советского района установлено, что 41-летняя жительница города Советский, являясь наркозависимой, решила предоставлять помещение квартиры, в которой она проживает на правах социального найма для изготовления и потребления запрещенных веществ, сообщает УМВД по хМАО-Югре.
Женщина предложила своим знакомым место для совместного потребления наркотиков, взимая с них плату в виде дозы.
В квартире были обнаружены и изъяты предметы и вещества, свидетельствующие об изготовлении и потреблении наркотиков.
В настоящее время подозреваемой предъявлено обвинение сразу по двум статьям УК. Ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 4-х до 5 лет.
Фигурантка дела неоднократно судима за совершение имущественных преступлений и преступлений против личности.
ИСТОЧНИК KP.RU