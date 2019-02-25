СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-25T13:50:10+03:00

В Нижневартовске родители старшеклассников напишут демонстрационный экзамен. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В Нижневартовске завтра, 26 февраля, состоится единый демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ. Родители и общественники будут сдавать экзамены по предметам «русский язык», «математика».

Как отмечают организаторы, мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Процедура проведения демонстрационного экзамена соответствует требованиям единого государственного экзамена в 2019 году (технология печати экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов, проверка выполненных работ, ознакомление участников с результатами).

Участниками демонстрационного экзамена могут стать родители обучающихся общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций высшего образования, представители общественности, средств массовой информации.

Заявление для участия в демонстрационном экзамене можно подать до 25 февраля в школах города, в департаменте образования администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU