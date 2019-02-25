В Нижневартовске родители старшеклассников напишут демонстрационный экзамен
В Нижневартовске завтра, 26 февраля, состоится единый демонстрационный экзамен в форме ЕГЭ. Родители и общественники будут сдавать экзамены по предметам «русский язык», «математика».
Как отмечают организаторы, мероприятие проводится в рамках Всероссийской акции «День сдачи ЕГЭ родителями» на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Процедура проведения демонстрационного экзамена соответствует требованиям единого государственного экзамена в 2019 году (технология печати экзаменационных материалов в аудиториях пункта проведения экзаменов, проверка выполненных работ, ознакомление участников с результатами).
Участниками демонстрационного экзамена могут стать родители обучающихся общеобразовательных организаций, студенты образовательных организаций высшего образования, представители общественности, средств массовой информации.
Заявление для участия в демонстрационном экзамене можно подать до 25 февраля в школах города, в департаменте образования администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU