В Ханты-Мансийске задержали воровку из больницы

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-25T13:00:17+03:00

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Мобильные телефоны часто становятся объектами кражи. Так, накануне в одной из больниц Ханты-Мансийска злоумышленница украла телефон девушки.

По данным УМВД по ХМАО-Югре, в Ханты-Мансийске возбуждено уголовное дело в отношении 29-летней за кражу. Находясь в здании медицинского учреждения, девушка похитила сотовый телефон, принадлежащий 22-летней пострадавшей. Сумма ущерба составила 16 000 рублей. Злоумышленнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие дни раскрыто 11 ранее зарегистрированных преступлений, из них: один случай мошенничества, один факт причинения телесных повреждений и 6 краж. Арестовано 4 человека.

ИСТОЧНИК KP.RU