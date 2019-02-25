2019-02-25T12:22:13+03:00
Общество

В скором будущем вода из под крана жителей Нижневартовска будет без хлора

В городе рассматривают новые степени очистки
Алена Кульмухаметова
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В скором будущем вода из под крана жителей Нижневартовска будет без хлора. Фото с сайта администрации города НижневартовскВ скором будущем вода из под крана жителей Нижневартовска будет без хлора. Фото с сайта администрации города Нижневартовск
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Современные способы обеззараживания воды рассматривают в Нижневартовске. На смену хлору может прийти гипохлорид натрия. Об этом заявил заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

Отметим, что прежде чем попасть в дома, вода проходит несколько этапов: забор из реки Вах, прокачку и очистку. Применяемые в Нижневартовске системы фильтрации воды - традиционные. Вода северных рек имеет высокую концентрацию железа, цветности, в ней обнаруживаются органические вещества, поэтому она является сложной для очистки. Сейчас это делают, в том числе с применением хлора. В этом году в «Горводоканале» планируют начать мероприятия по переходу на альтернативные способы обеззараживания.

-Х лор достаточно хорошо чистит воду. Но необходимо применять новые способы. Нижневартовск вошел в адресную инвестиционную программу. В этом году из средств бюджета округа и средств предприятия «Горводоканал» будут выделены деньги на мероприятия по переводу оборудования на новый способ обеззараживания. У нас есть проект, он прошел экспертизу. Данные работы пройдут поэтапно. Первый планируем выполнить в 2019 году, - сообщил куратор городского блока ЖКХ Максим Коротаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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