2019-02-25T11:47:53+03:00
Происшествия

Новая возлюбленная воспользовалась сном вартовчанина и стала богаче на 150 тысяч рублей

Девушка целых два месяца встречалась с мужчиной
Алена Кульмухаметова
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Девушка посчитала незначительной сумму в 150 тысяч рублейДевушка посчитала незначительной сумму в 150 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Незначительной суммой посчитала жительница Башкирии украденные со счета возлюбленного из Нижневартовска 150 тысяч рублей. Любовь к меркантильной воровке у мужчины пропала.

Как сообщили в УМВД по ХМАО-Югре, о том, что сумма является крупной, девушке объяснили следователи. Заявление о краже денег со счёта банковской карты написал 33-летний житель Нижневартовска.

Оперативники задержали преступника. Им оказалась знакомая потерпевшего - 25-летняя жительница Башкортостана. Известно, что молодые люди познакомились два месяца назад. Девушка часто приходила в гости. В один из дней, воспользовавшись тем, что молодой человек уснул, злоумышленница через личный кабинет, установленный на компьютере, перевела на свой расчетный счет 150 тысяч рублей.

С ее слов увидев сумму, находящуюся на счету возлюбленного она решила, что переведенные деньги для потерпевшего малозначительны.

В настоящее время в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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