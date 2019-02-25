В Нижневартовске волонтёры помогают пристроить бездомных питомцев

СЕГОДНЯ 11:05 2019-02-25T11:05:35+03:00

Каждая здоровая дворняга может приносить потомство два раза в год

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Волонтерское движение помощи бездомным животным развивается в Нижневартовске. Две новые общественные организации «Лис и Ко» и «Мохнатое счастье» взяли шефство над собаками, которые по разным причинам попали в вольеры временного содержания.

Бездомных животных в городе отлавливают и направляют в вольеры временного содержания. По словам специалистов, отлов – вынужденная мера. Она выполняет важную, но не единственную роль в регулировании численности бродячих животных в городах. По статистике, живя на улице, каждая здоровая дворняга может приносить потомство два раза в год.

С 2019 года отловом в Нижневартовске занимается ООО «Универсалремонт», которое выиграло аукцион на отлов и содержание безнадзорных и бродячих домашних животных. По закону в вольерах временного содержания животные могут находиться шесть месяцев.

Сегодня стать частью добровольного движения зоопомощников может каждый. Здесь проводят дни открытых дверей. Ознакомиться с условиями содержания безнадзорных животных пригласили журналистов.

- Сейчас в отлове содержится примерно 300 собак. Вся территория отлова оборудована камерами. В будущем следить за жизнью животных в отлове смогут все вартовчане, что также упростит поиск потерявшихся питомцев. Это необходимо сделать, - рассказала волонтер общества «Лис и Ко» Гульнара Гузаирова.

Отметим, что с 2019 года все югорчане-владельцы животных обязаны чипировать своих питомцев. Электронный чип, вживляемый животному, содержит идентификационный номер, который является для кошки или собаки своего рода паспортом. На такой процедуре настаивали зоозащитники региона.

В результате должна сформироваться единая югорская база всех животных, которую впоследствии интегрируют с общероссийской. По мнению авторов идеи, такой подход, применяемый во многих странах мира, при необходимости облегчит поиск потерявшихся питомцев, а также даст возможность наказывать безответственных хозяев, выставляющих собак и кошек на улицу.

Фотографии животных, которым нужен дом, регулярно размещаются на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска (Информация для граждан / Жилищно-коммунальное хозяйство / Безнадзорные животные).

ИСТОЧНИК KP.RU