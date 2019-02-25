В Югре начата регистрация на международный бизнес-форум

СЕГОДНЯ 10:04 2019-02-25T10:04:09+03:00

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Международной бизнес-тур станет частью деловой программы Югорского промышленного форума. В ходе визита иностранному бизнесу презентуют инвестиционные предложения в перспективных направлениях промышленного развития.

Организаторами тура, который состоится с 1 по 4 апреля, выступают департамент промышленности автономного округа, фонд развития Югры и ассоциация индустриальных парков России. Зарегистрироваться для участия в бизнес-туре можно до 29 марта.

Отметим, на территории округа успешно реализуются проекты различных направлений – от сферы услуг и туристического сервиса до металлургии и машиностроения. Среди предложенных к кооперации проектов представлены инвестиционные проекты в основных отраслях региона: товары и оборудование для ТЭК, производство строительных материалов, лесопереработка, агропромышленный комплекс, горнопромышленный комплекс.

ИСТОЧНИК KP.RU