В Югорске суд конфисковал все деньги несостоявшегося владельца игрового клуба

СЕГОДНЯ 09:50 2019-02-25T09:50:42+03:00

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Арендовал помещение, установил оборудование и работал с потоком клиентов, желающих взять большой куш в азартных играх.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, накануне мировой судья Советского судебного района вынес обвинительный приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны.

Суд установил, что с января по февраль 2018 года подсудимый разместил в арендованном им нежилом помещении 16 комплектов компьютерного оборудования, а также информационно-телекоммуникационных сетей, с помощью которых осуществлял незаконную деятельность по организации и проведению азартных игр.

Суд назначил виновному наказание в виде обязательных работ с конфискацией изъятых денежных средств.

ИСТОЧНИК KP.RU