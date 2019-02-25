СЕГОДНЯ 09:28 2019-02-25T09:28:06+03:00

За минувшие выходные в Югре в 13 ДТП пострадали 19 человек. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры

Изменить размер текста: A A

Жёсткое ДТП, в котором пострадали три человека, произошло 22 февраля в Когалыме. Столкнулись отечественные автомобили.

Как сообщает Госавтоинспекции ХМАО-Югры, в пятницу, 22 февраля, в 12:25 на регулируемом перекрестке в районе проспекта Нефтяников 1 А в городе Когалым, водитель за рулём «Шевроле Нива» выехал на «красный» и врезался в «Газель».

В результате ДТП водитель автомобиля «Шевроле Нива» и два его пассажира получили телесные повреждения.

С 22 по 24 февраля в Югре произошло 13 дорожно-транспортных происшествий, в которых 19 человек получили травмы, в том числе 3 несовершеннолетних.

Задержано 49 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, 21 – за отказ от медицинского освидетельствования и 12 – за повторное управление с признаками опьянения. 54 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU