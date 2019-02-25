В ХМАО в выходные был убит предприниматель
Выстрел в живот оказался смертельным для предпринимателя из посёлка Ванзеват Белоярского района ХМАО. Как рассказывают местные жители в соцсетях, с мужчиной расправились за жестокость по отношению к сотрудникам.
Тело 61-летнего мужчины было обнаружено 24 февраля. Местные жители в соцсетях сообщают, что погибший избивал своих работников, они были голодны, при этом бизнесмен запрещал брать продукты под запись в местном магазине. И даже отнимал документы при трудоустройстве, чтобы они не могли уехать.
В следственном комитете Югры подтвердили факт убийства. Возбуждено уголовное.
«Установлено, что 24 февраля 2019 года в доме № 3 по ул. Набережная в пос. Ванзеват Белоярского района обнаружен труп 61-летнего местного жителя с огнестрельным ранением живота.
По уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления и лица, его совершившего» - говорится в сообщении СУ СК ХМАО-Югры.
ИСТОЧНИК KP.RU