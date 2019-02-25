Злостного угонщика задержали в Кондинском районе полицейские
За свои 22 года молодой мужчина из Кондинского района уже дважды успел отличиться: он дважды угнал автомобиль.
Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Подозреваемый угнал автомобиль, который принадлежит 39-летнему заявителю. Известно, что ранее похититель привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Ещё одно преступление с авто зарегистрировано в Сургуте. Нетрезвая 32-летняя леди, лишённая прав, вновь села за руль машины. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 137 преступлений, раскрыто 106, из них: один случай угона, 2 грабежа, 10 краж и 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU