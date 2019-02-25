2019-02-25T08:17:58+03:00
Происшествия

Злостного угонщика задержали в Кондинском районе полицейские

Два преступления с автомобилями зарегистрированы в Югре в минувшие выходные
Алена Кульмухаметова
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Угонщик дважды покушался на чужие автомобили. Фото с сайта pixabay.comУгонщик дважды покушался на чужие автомобили. Фото с сайта pixabay.com
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За свои 22 года молодой мужчина из Кондинского района уже дважды успел отличиться: он дважды угнал автомобиль.

Как сообщает УМВД по ХМАО-Югре, в Кондинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 22-летнего молодого человека. Подозреваемый угнал автомобиль, который принадлежит 39-летнему заявителю. Известно, что ранее похититель привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.

Ещё одно преступление с авто зарегистрировано в Сургуте. Нетрезвая 32-летняя леди, лишённая прав, вновь села за руль машины. Нарушительнице избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие дни в Югре зарегистрировано 137 преступлений, раскрыто 106, из них: один случай угона, 2 грабежа, 10 краж и 19 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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