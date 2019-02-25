Вартовчане за год выпивают 18 миллиардов литровых бутылок воды

СЕГОДНЯ 07:46 2019-02-25T07:46:18+03:00

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В случае аварийных ситуаций Нижневартовск без воды не останется. Директор Горводоканала Анатолий Боков показал журналистам цех, где монтируют новую дизельную электростанцию - резервный источник питания на случай непредвиденных ситуаций.

- Это источник мощностью в 1,5 мегаватта. Монтируют кабель-каналы, устанавливают трансформатор тока. Чтобы следующей зимой у нас был стопроцентный резервный источник питания для объектов Горводоканала. У нас есть еще две дизельных станции. Все это оборудование дает стопроцентный запас резервной энергии. В случае каких-либо нежелательных ситуаций с подачей электричества, наши резервные источники позволят без перебоев подавать ресурсы населению, - рассказал Анатолий Боков.

Кроме того, специалисты установили дополнительный насос, который будет помогать регулировать режим работы ночью, когда потребление энергии меньше.

Отметим, с водоочистных сооружений очищенная вода поступает в дома вартовчан. В 2018 году из реки Вах было поднято 21,5 млн куб. м воды. Из них 18,3 млн куб. м воды очищено и направлено для нужд вартовчан. Это примерно 18 млрд литровых бутылок.

Вода, как показывают регулярные лабораторные исследования, соответствует всем нормам. Здесь она проходит несколько стадий очистки. В паводковый период контроль за качеством воды усиливают. По качеству воды наш город неоднократно становился одним из лидеров рейтинга экологического управления городов России.

ИСТОЧНИК KP.RU