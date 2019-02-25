2019-02-25T07:18:12+03:00
Общество

Погода в Югре 25 февраля: - 8 градусов и облачно

На всей территории округа ожидается снегопад
Алена Кульмухаметова
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В Югре сегодня небольшой снегВ Югре сегодня небольшой снегФото: Татьяна Коркина
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В понедельник 25 февраля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём -3,-8 градусов, местами -10,-15 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит -6,-8 градусов.

В Сургуте облачно и снегопад. Ветер южный, юго-западный 5-12 метров в секунду. Температура воздуха: -10, -12 градусов.

В Нижневартовске облачная погода и снегопад. Ветер южный, юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха: -11, -8 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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