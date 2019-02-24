В Сургуте сегодня эвакуировали посетителей ТЦ «Вершина»
Сейчас магазин работает в штатном режиме
В Сургуте сегодня эвакуировали посетителей ТЦ «Вершина»Фото: Татьяна Коркина
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В Сургуте сегодня, 24 февраля, из ТЦ «Вершина» эвакуировали посетителей. Об этом сообщает издание «СургутИнформ-ТВ». По неподтверждённым пока данным, здесь сработала пожарная сигнализация, которая «сообщила» посетителям о якобы возгорании на 7 этаже, в ресторане.
Правда, по словам администратора заведения, никакого пожара у них не было. На самом деле, на другом этаже торгового центра кто-то почувствовал запах дыма, поэтому на всякий случай объявили эвакуацию.
В настоящее время ТЦ работает в штатном режиме, сигнала о пожаре на пульт Единой дежурно-диспетческой служб Сургута не поступало.
ИСТОЧНИК KP.RU