В Югре почтили память погибших защитников Отечества

СЕГОДНЯ 10:10 2019-02-24T10:10:25+03:00

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Во всех муниципалитетах Югры вчера, 23 февраля, прошли митинги в честь памяти погибших воинов. Как сообщили в пресс-службе окружного правительство, в торжественной церемонии возложения цветов к Вечному огню Мемориала Славы в Парке Победы Ханты-Мансийска приняла участие губернатор Наталья Комарова.

Шествие к Мемориалу началось с центральной площади город. Вместе с главой региона почтить память погибших соотечественников в Великой Отечественной войне и других военных конфликтов пришли представители органов власти автономного округа, администрации города, члены Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, других общественных организаций, ветераны боевых действий, представители военкомата, молодежь, жители и гости города.

В финале торжественной церемонии участники митинга возложили цветы к Вечному огню и почтили память погибших защитников Отечества минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU