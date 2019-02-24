2019-02-24T07:04:43+03:00
Происшествия

В Югре 23 февраля произошло сразу семь пожаров

Возгорания произошли сразу в нескольких городах округа
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Югре 23 февраля произошло сразу семь пожаровВ Югре 23 февраля произошло сразу семь пожаровФото: Татьяна Коркина
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В Югре вчера, 23 февраля, произошло сразу семь пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ХМАО-Югре.

В Нижневартовске в 9:16 утра поступило сообщение пожаре жилого дома. Пожар ликвидирован подручными средствами. К тушению пожара от МЧС России, привлекались 3 единицы техники и 10 человек личного состава.

В Сургуте в 7:15 (мест) поступило сообщение о пожаре гаража. Пожар локализован в 7:25, ликвидирован – в 7.30. К тушению пожара от МЧС, привлекалось 4 единицы техники, 15 человек личного состава.

В Нефтеюганске в 14:51 загорелся автомобиль «ГАЗель». Пожар локализован в 14:57, в 14.58 – ликвидирован. К тушению пожара от МЧС, привлекалось 2 единицы техники, 10 человек личного состава.

В Сургуте в 16:11 поступило сообщение о пожаре автомобиля «Lada Priora». Пожар локализован в 16:17, ликвидирован в 16:18. К тушению пожара от МЧС России, привлекалась 1 единица техники, 4 человека личного состава. В этом же городе в 17.04 поступило сообщение о загорании жилого дома. Пожар локализован в 17:11, ликвидирован минутой позже. К тушению пожара от МЧС России привлекались 4 единицы техники, 11 человек личного состава.

Ещё один пожар в Сургуте произошёл в жилом доме в 17.22. Пожар локализован в 17:28, ликвидирован в 17:29. К тушению пожара от МЧС России привлекались 3 единицы техники, 9 человек личного состава.

В Советском в 17:20 произошёл пожар в жилом доме. Пожар локализован в 17:35 ликвидирован в 17:46. К тушению пожара от МЧС России, привлекались 4 единицы техники, 13 человек личного состава.

ИСТОЧНИК KP.RU

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