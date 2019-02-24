Погода в Югре 24 февраля: местами пройдёт умеренный снег

СЕГОДНЯ 01:15 2019-02-24T01:15:00+03:00

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В Югре сегодня, 24 февраля, ночью ожидается облачность с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег, в северо-западных районах без осадков. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура -13…-18… ºС, по северу -23…-28 ºС, по юго-востоку -7…-12 ºС. Днем: облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура -7…-12 ºС, местами -13…-18 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями. Небольшой снег. Ветер западный, юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -13…-15 ºС, днем -9…-11 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU