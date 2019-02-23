2019-02-23T16:30:42+03:00
Туризм

В МФЦ Сургута начался прием документов для оформления биометрических загранпаспортов

Приём граждан будет осуществляться каждую неделю
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В МФЦ Сургута начался прием документов для оформления биометрических загранпаспортовВ МФЦ Сургута начался прием документов для оформления биометрических загранпаспортовФото: Татьяна Коркина
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В МФЦ Сургута с 22 февраля начался приём документов на предоставление государственной услуги, оказываемой МВД России по оформлению и выдаче биометрических заграничных паспортов. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, обратиться за его получением можно по адресу: ул. Профсоюзов, 11, ТРЦ «Агора».

По вопросам оформления и выдачи загранпаспортов приём граждан будет осуществляться каждую неделю по графику: среда – с 10 до 12 часов, пятница – с 17 до 19 часов. При этом для получения услуги нужно предварительно записаться на стойке администраторов в зоне информирования и ожидания. Приём по талонам электронной очереди на эту услугу не ведется.

Для прохождения процедуры сургутянам необходимо сдать отпечатки пальцев. Эта процедура совершенно безболезненна, а ее длительность не превышает 19-20 секунд. Полученные отпечатки сразу записываются на чипы или микросхемы.

Кроме МФЦ Сургута приём документов на оформление биометрических паспортов начинают МФЦ Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Нефтеюганского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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