2019-02-23T10:27:28+03:00
Происшествия

В Когалыме граждане Узбекистана и Азербайджана попались с фиктивными документами

У одного липовый паспорт, у другой - фиктивный патент на работу
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Когалыме граждане Узбекистана и Азербайджана попались с фиктивными документамиВ Когалыме граждане Узбекистана и Азербайджана попались с фиктивными документамиФото: Татьяна Коркина
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В Когалыме возбуждено уголовное дело в отношении 55-летнего гражданина Азербайджана, который подозревается в использовании заведомо подложного документа.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, при проверке документов мужчина предъявил полицейским фальшивый паспорт, полученный в Удмуртии. Полицейские установили, что паспорт с указанной серией и номером подозреваемому не выдавался. В свою очередь сам мужчина рассказал, что получил документ по месту прежнего жительства и о необходимости пройти процедуру принятия российского гражданства якобы не знал.

Похожий случай произошёл в том же Когалыме. У 35-летней гражданки Узбекистана полицейские выявили фиктивный патент на работу иностранного гражданина. В полиции женщина рассказала, что из-за незнания языка она обратилась к незнакомому сургутянину. За денежное вознаграждение она купила у него патент на работу.

Теперь и женщине, и мужчине грозить до 6 месяцев ареста.

ИСТОЧНИК KP.RU

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