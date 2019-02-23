В Сургуте состоялся праздничный вечер, посвящённый Дню защитника Отечества

СЕГОДНЯ 08:23 2019-02-23T08:23:39+03:00

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В Сургутской филармонии состоялся городской торжественный вечер «Долг. Честь. Отечество», приуроченный ко Дню защитника Отечества. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в мероприятии приняли участие представители военно-патриотических объединений, силовых структур, предприятий и учреждений города, участники боевых действий.

Зрителям представили концертную программу, подготовленную сургутскими творческими коллективами. Они представили номера, посвящённые военной тематике и пронизанные духом патриотизма и любви к Родине.

- Наши предки всегда отличались готовностью и умением защищать свою Родину, свою семью, свою землю. Наши деды и прадеды знали истинное значение слова патриотизм. Знают его и те, кто сегодня следует их примеру, носит военную форму, занимается мирным трудом. Этот праздник объединяет всех настоящих мужчин, - отметил со сцены заместитель главы города Александр Пелевин.

Также во время праздника два жителя Сургута были удостоены высоких наград. Памятные награды «За заслуги» получили сержанты запаса Артем Лаптев, проходивший службу по призыву в 3-й Гвардейской отдельной бригаде специального назначения главного разведывательного управления Генерального штаба и Тимур Айвазов, проходивший службу по призыву в 106 гвардейской Воздушно-десантной дивизии.

Вечер завершился концертным номером «Защитники Отечества», который исполнил вокальный ансамбль «Альтус».

ИСТОЧНИК KP.RU