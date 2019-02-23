Погода в Югре 23 февраля: облачно и слабая метель

СЕГОДНЯ 00:08 2019-02-23T00:08:01+03:00

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В Югре сегодня, 23 февраля, ожидается облачность с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный снег, при усилении ветра слабая метель. Ветер южных направлений, 4 - 9 м/с, днем в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью -7…-12 ºС, при прояснениях -17…-22 ºС, в северо-западных районах до -32 ºС, днем -2…-7 ºС, в северных районах -12…-17 ºС, в крайних северо-западных до -19…-24 ºС.

В Ханты-Мансийске облачно, снег. Ветер южных направлений, 4 - 9 м/с. Температура воздуха ночью -9,-11 ºС, днем -3,-5 ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU