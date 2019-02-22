На инженерных сетях Нижневартовска за зиму произошло около 200 аварий

СЕГОДНЯ 15:46 2019-02-22T15:46:57+03:00

Около 200 небольших инцидентов на инженерных сетях произошло в прошлом году Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Во время аварий коммунальщики действовали оперативно. В дома вартовчан своевременно поступала вода и тепло благодаря закольцованной системе. Можно проводить работы на конкретном участке трубопровода, не нарушая целостность работы всей системы.

В наступившем году задержавшаяся низкая, даже для наших северных условий, температура стала своеобразным экзаменом для коммунальщиков. В январе произошло два инцидента: на пересечениях улиц Чапаева, Интернациональной и улиц Чапаева, 60 лет Октября. В обоих случаях дали о себе знать старые трубы.

Как рассказал исполняющий обязанности директора МУП «Теплоснабжение» Владимир Лобанов, на ремонтные работы ушло несколько дней. При крайне низкой температуре менять коммуникации нельзя. Поэтому работники проводили подготовительные мероприятия, поддерживая работоспособность труб и бесперебойно подавая тепло в квартиры.

- На пересечении улиц Интернациональной и Чапаева выявили коррозию трубы. Оперативно отработали. Как позволила температура, вырезали поврежденный участок трубы. В течение суток была налажена работа трубопровода. Провели экспертизу и приняли решение заменить трубу летом. Последний раз на данном участке коммуникации меняли 19 лет назад. Раньше не было таких антикоррозионных материалов, которыми мы сейчас обрабатываем трубы. Используем специальную краску, которая впитывается в металл, за счет чего увеличивается срок службы труб. Это новшество, которое мы вводим. В этом году также заменим коммуникации на улице 60 лет Октября, - рассказал руководитель предприятия.

Всего в городе несколько сотен километров сетей. Примерно 3,5 км магистральных сетей заменят теплоснабженцы в предстоящую ремонтную кампанию.

- Сегодня уже началась подготовка к новому отопительному сезону 2019-2020 годов. У предприятий-ресурсников сверстаны все планы. Из окружного и городского бюджетов выделено порядка 195 млн рублей на проведение плановых мероприятий. Объемы определены. Предстоит выбрать подрядчиков, и в летний период будут выполнены работы. Приоритете отдадим тем слабым местам, которые проявились этой зимой, - подчеркнул во время пресс-конференции заместитель главы города, директор департамента ЖКХ Максим Коротаев.

ИСТОЧНИК KP.RU