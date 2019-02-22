2019-02-22T15:31:23+03:00
Общество

На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль

Водителям вручают подарки женщины-полицейские
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль. Фото с сайта УМВД по ХМАО-ЮгреНа трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
Изменить размер текста:

Накануне Дня защитника Отечества на автодороге «Сургут – Лянтор» задерживал водителей мужчин праздничный патруль.

Инспекторы Сургутского района Элла Киселева и Юлия Высокова поздравили водителей с наступающим праздником и вручили им подарочные наборы.

Мужчины были приятно удивлены неожиданному поздравлению.

- Когда я останавливался, в голове прокручивал причину остановки. Никогда не думал даже, что меня поздравят таким образом! Спасибо большое милым сотрудницам!, - поделился житель Сургутского района.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся и на 8 марта. Инспекторы дарят женщинам-водителям цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На инженерных сетях Нижневартовска за зиму произошло около 200 аварий
В Ханты-Мансийске в рамках форума «Нефтяная столица» состоялся круглый стол
Житель Сургута пытался передать в колонию наркотики
В Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности
В рамках Года Семьи в Югре пройдут 198 мероприятий
В Нижневартовске появятся новые кольцевые развязки
В Югре с 1 июля повысят субсидии на рыбную продукцию глубокой переработки
Пенсионерка из Мегиона ради получения компенсации за поддельную мазь перечислила мошенникам полмиллиона рублей
Прокуратура Когалыма обнаружила сайт с пропагандой расизма и национализма
Сургутский район в ТОП-100 лучших муниципалитетов России
В Югре планируют создать туристический маршрут на снегоходах
В Нижневартовске владельцы двух квартир прописали на своей жилплощади 38 иностранцев