СЕГОДНЯ 15:31 2019-02-22T15:31:23+03:00

На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Накануне Дня защитника Отечества на автодороге «Сургут – Лянтор» задерживал водителей мужчин праздничный патруль.

Инспекторы Сургутского района Элла Киселева и Юлия Высокова поздравили водителей с наступающим праздником и вручили им подарочные наборы.

Мужчины были приятно удивлены неожиданному поздравлению.

- Когда я останавливался, в голове прокручивал причину остановки. Никогда не думал даже, что меня поздравят таким образом! Спасибо большое милым сотрудницам!, - поделился житель Сургутского района.

Отметим, что подобные мероприятия проводятся и на 8 марта. Инспекторы дарят женщинам-водителям цветы.

ИСТОЧНИК KP.RU