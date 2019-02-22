На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль
Водителям вручают подарки женщины-полицейские
На трассе «Сургут – Лянтор» дежурит праздничный патруль. Фото с сайта УМВД по ХМАО-Югре
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Накануне Дня защитника Отечества на автодороге «Сургут – Лянтор» задерживал водителей мужчин праздничный патруль.
Инспекторы Сургутского района Элла Киселева и Юлия Высокова поздравили водителей с наступающим праздником и вручили им подарочные наборы.
Мужчины были приятно удивлены неожиданному поздравлению.
- Когда я останавливался, в голове прокручивал причину остановки. Никогда не думал даже, что меня поздравят таким образом! Спасибо большое милым сотрудницам!, - поделился житель Сургутского района.
Отметим, что подобные мероприятия проводятся и на 8 марта. Инспекторы дарят женщинам-водителям цветы.
ИСТОЧНИК KP.RU