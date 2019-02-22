2019-02-22T15:18:44+03:00
Общество

В Ханты-Мансийске в рамках форума «Нефтяная столица» состоялся круглый стол

На масштабной площадке собрались активные молодые ученые и аспиранты
Алена Кульмухаметова
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Круглый стол «Лучшие практики по работе с молодыми специалистами на предприятиях нефтегазовой отрасли» состоялся сегодня, 22 февраля, в Ханты-Мансийске. Мероприятие прошло в рамках II международного молодежного научно-практического форума «Нефтяная столица».

Организаторы поняли, что на такой масштабной площадке, где собираются активные молодые ученые, аспиранты, будет очень интересно работать, в том числе, и кадровым службам компаний.

- Естественно, что компании заинтересованы в том, чтобы привлекать самые лучшие кадры к себе на работу, а эта площадка поможет им в этом, - пояснил спикер.

Роман Грибов, начальник отдела молодежной политики ООО «РН-Юганскнефтегаз», модератор мероприятия отметил, что тема работы с молодыми специалистами на предприятиях нефтегазовой отрасли очень актуальна.

- Целью такой работы является формирование внешнего кадрового резерва. Компании работают в этом направлении, чтобы получить к выпуску из университета подготовленные кадры, - сказал он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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