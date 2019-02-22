Житель Сургута пытался передать в колонию наркотики

СЕГОДНЯ 15:06 2019-02-22T15:06:05+03:00

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Заключенные из лечебно-исправительной колонии посёлка Звёздный, что под Сургутом, остались без «гостинцев». Посылку с наркотиками пытался передать житель Сургута.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН по ХМАО-Югре, сотрудники колонии совместно с наркополицейскими Сургута помешали передать подопечным колонии «синтетику». Стражи правопорядка задержали 27-летнего отправителя «гостинца» из Сургута. При личном досмотре у злоумышленника было обнаружено и изъято наркотическое средство, синтетического происхождения общей массой 36.72 грамма.

По данному факту в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Он заключен под стражу. Молодому человеку грозит срок до 10 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU