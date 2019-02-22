2019-02-22T14:38:09+03:00
Общество

В Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности

Центром притяжения вартовчан традиционно станет площадь Нефтяников
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности. Фото с сайта администрации города НижневартовскаВ Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности. Фото с сайта администрации города Нижневартовска
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В дни массовых мероприятий (9 и 10 марта), посвященных празднованию Дня города и народному гулянью «Проводы зимы», в Нижневартовске усилят меры безопасности. Об этом заявили на заседании Антитеррористической комиссии города Нижневартовска.

Вартовчане и гости города традиционно соберутся на площади Нефтяников. В целях безопасности при входе со стороны улицы Ленина и проспекта Победы будут установлены стационарные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.

Накануне мероприятий обследуют территорию праздничных площадок. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе системы «Безопасный город», круглосуточно контролирующей оперативную обстановку на дорогах города.

ИСТОЧНИК KP.RU

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