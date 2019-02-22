В Нижневартовске во время массовых гуляний усилят меры безопасности
В дни массовых мероприятий (9 и 10 марта), посвященных празднованию Дня города и народному гулянью «Проводы зимы», в Нижневартовске усилят меры безопасности. Об этом заявили на заседании Антитеррористической комиссии города Нижневартовска.
Вартовчане и гости города традиционно соберутся на площади Нефтяников. В целях безопасности при входе со стороны улицы Ленина и проспекта Победы будут установлены стационарные металлодетекторы. При необходимости возможен личный досмотр граждан. Полицейские просят отнестись к этому с пониманием.
Накануне мероприятий обследуют территорию праздничных площадок. Особое внимание будет уделено бесперебойной работе системы «Безопасный город», круглосуточно контролирующей оперативную обстановку на дорогах города.
ИСТОЧНИК KP.RU