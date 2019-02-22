В рамках Года Семьи в Югре пройдут 198 мероприятий

СЕГОДНЯ 14:29 2019-02-22T14:39:52+03:00

Изменить размер текста: A A

В окружную государственную программу «Социальное и демографическое развитие» были внесены изменения.

В частности, корректировки документа касались утверждения плана основных мероприятий по проведению в 2019 году в Югре Года семьи.

Так, по словам исполняющей обязанности директора департамента социального развития Терезы Пономаревой, план по проведению Года семьи включают в себя 198 мероприятий, из них 23 предложены общественными объединениями и гражданами на разных площадках.

- План прошел очень широкое общественное обсуждение, он народный. Наша задача сейчас – качественно его реализовать. Итогом станет социологическое исследование о самочувствии семьи в Югре. Оно будет проведено в ноябре 2019 года. Мы продолжаем планомерно работать, чтобы каждая югорская семья почувствовала заботу и внимание, - сказала Тереза Пономарева.

ИСТОЧНИК KP.RU